 
Общество

130 специалистов допобразования не хватает в Псковской области

Кадровый потенциал в системе дополнительного образования Псковской области составляет три тысячи человек, но дефицит - всего 130 вакансий, рассказал и. о. ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Андрей Ниневский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На сегодняшний день в Псковской области 77 учреждений дополнительного образования в сферах культуры, спорта и других. «Система дополнительного образования на территории региона достаточно богата. Здесь кадровый потенциал составляет порядка трех тысяч педагогов», — комментирует Андрей Ниневский. Зачастую это педагоги, которые совмещают свою основную деятельность в общеобразовательных организациях. Но есть и штатные специалисты, которые занимаются только развитием допобразования.

На сегодняшний день кадровый дефицит есть, но он восполняется действующими сотрудниками. «Есть порядка 130 вакансий. Но система дополнительного образования сильного напряжения от ситуации не ощущает», — отмечает Андрей Ниневский.

При формировании ежегодного плана работ учреждения есть возможно внести корректировки, «какое-то направление увеличить, какое-то усилить». В данном вопросе все зависит от пожеланий самих обучающихся и их родителей. Как объясняет Андрей Ниневский: «Если мы понимаем, что у нас есть запрос на увеличение часов и групп по плаванию, то, если это возможно, это происходит. Если мы понимаем, что у нас нет педагога по популярному сейчас направлению — робототехнике — то мы стараемся привлечь дополнительные рабочие силы в рамках сетевого взаимодействия, чтобы такое направление работало, или мы находим педагога, которого готовы переобучить для того, чтобы реализовывать данное направление».

«Система сильная, у нас есть результаты в допобразовании, и ребята с удовольствием посещают эти учреждения, поэтому здесь потенциал достаточно высокий», — резюмирует Андрей Ниневский.
