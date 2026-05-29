Антон Мороз: Псков развивается благодаря командной работе власти и активных горожан

Отчет главы Пскова Бориса Елкина о своей работе и деятельности администрации города, озвученный на 48-й сессии гордумы, вместил все основные направления жизнедеятельности города: от финансов, которые показывают рост (включая собственные доходы), до таких особо значимых для горожан сфер, как ЖКХ, дороги и благоустройство. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы по округу №3 от партии «Единая Россия» Антон Мороз на своей странице «ВКонтакте».
Депутат также отметил еще один значимый фактор, влияющий на развитие города, – активность людей.
«По своему округу знаю, как это важно! Наши активисты ТОС – это двигатель развития территорий, позитивно мыслящие и отзывчивые люди. И таких в городе тысячи! Безусловно ценно, что муниципалитет выстраивает с ними диалог, результаты которого – новые проекты и решенные вопросы, а значит – развитие города. Благодарю Бориса Андреевича за внимание к территории округа №3 и нашу совместную работу», – резюмировал Антон Мороз.
Глава Пскова Борис Елкин представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы 29 мая.
