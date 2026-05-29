Антон Мороз: Псков развивается благодаря командной работе власти и активных горожан

Отчет главы Пскова Бориса Елкина о своей работе и деятельности администрации города, озвученный на 48-й сессии гордумы, вместил все основные направления жизнедеятельности города: от финансов, которые показывают рост (включая собственные доходы), до таких особо значимых для горожан сфер, как ЖКХ, дороги и благоустройство. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы по округу №3 от партии «Единая Россия» Антон Мороз на своей странице «ВКонтакте».

«Очевидно, что столица региона поступательно развивается, реализуются проекты, которые видит практически каждый горожанин. Безусловно, это результат общей, командной работы администрации города во главе с энергичным менеджером Борисом Елкиным, свой вклад вносят и депутаты городской Думы, и ее председатель Александр Гончаренко. Нам было бы сложно даже подступиться к некоторым проектам в городе, если бы не поддержка губернатора Михаила Ведерникова, правительства региона и партии "Единая Россия"», – подчеркнул Антон Мороз.

Депутат также отметил еще один значимый фактор, влияющий на развитие города, – активность людей.

«По своему округу знаю, как это важно! Наши активисты ТОС – это двигатель развития территорий, позитивно мыслящие и отзывчивые люди. И таких в городе тысячи! Безусловно ценно, что муниципалитет выстраивает с ними диалог, результаты которого – новые проекты и решенные вопросы, а значит – развитие города. Благодарю Бориса Андреевича за внимание к территории округа №3 и нашу совместную работу», – резюмировал Антон Мороз.

Глава Пскова Борис Елкин представил отчет о своей деятельности и деятельности администрации города за 2025 год на 48-й сессии Псковской городской Думы 29 мая.