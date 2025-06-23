Общество

Оценку за поведение в школах будет ставить классный руководитель

Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации школы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета.

«Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учетом мнения педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации», - говорится в публикации.

В то же время в министерстве по итогам заседания Всероссийского экспертного педагогического совета рассказали, что апробация системы оценивания за поведение начнется с 1 сентября, для проведения пилотного проекта выбраны 84 образовательные организации.

«С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации», - говорится в публикации.