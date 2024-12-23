Общество

Большинство респондентов ПЛН хотят вернуть в школы оценку за поведение

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей хотели бы возвращения оценок за поведение в школах, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 325 человек.

64,9% опрошенных, отвечая на вопрос о целесообразности возвращения в школы оценок за поведение, поддержали инициативу. Они считают, что сегодняшние дети совершенно распоясались, и оценка поможет держать дисциплину.

19,4% респондентов утверждают, что школа - не казарма, нужно искать подход к детям, а не устрашать их.

11% опрошенных псковичей уверены, что оценки за поведение не должны влиять на табель успеваемости ученика.

3,7% читателей ПЛН, принявших участие в опросе, считают, что сегодня учителя могут легко информировать родителей о проступках детей в мессенджерах, поэтому такая мера не является необходимой.

0,9% участников опроса не интересуются данной темой.

Почти 65% опрошенных псковичей считают, что возвращение оценок за поведение положительно повлияет на дисциплину школьников. Тема возвращения советского образования в умах общественности витает уже не первый год (в подтверждение тому результаты прошлого опроса). Оценки за поведение – еще одна веха «образовательной ностальгии» российского народа. Как и всегда, этой тоске противостоят либеральные взгляды «второго большинства», 19,4% псковичей декларируют, что школа - не казарма, детей нужно не устрашать, а искать подход к ним подход. Пока не понятно, как учитель должен бесконечно обучаться сам, искать новые подходы к детским сердцам, следить за дисциплиной, здоровьем детей, атмосферой в классе и каким-то образом не отстать от программы. При этом 11% респондентов задумались, на что повлияет оценка. Кто-то предлагает снимать баллы ЕГЭ за хулиганство или убавлять дополнительные баллы, которые дают за успехи в спорте, волонтерстве, за участие в общественной жизни школы. Может, стоит вспомнить опыт, который постоянно упоминают в сериалах про школьников недружественных стран, и отстранять хулиганов от занятий в школе? О существовании бесконечных родительских чатов (с учителем, без учителя, без родительского совета и исключительно с родительским активом!) вспомнили 3,7% псковичей. Действительно, в век, когда сообщение о замечании долетает до родителей раньше рассказа их собственного ребенка, оценка в дневнике кажется атавизмом. Менее 1% респондентов, вероятно, в силу отсутствия в их жизни детей школьного возраста, не заинтересованы в данной теме.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?