Общество

Почти 200 случаев ВИЧ зарегистрировали в Псковской области за год

183 новых случая ВИЧ-инфекции зарегистрировали в Псковской области в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

«По внешнему виду человека нельзя сказать, болен он или нет. Единственный способ точно узнать, есть ли у человека ВИЧ-инфекция – это пройти обследование на ВИЧ», - напомнили в Роспотребнадзоре.

В России бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или центре СПИД. В 2024 году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошли более 190 тысяч граждан Российской Федерации.