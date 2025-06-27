Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Легким десертам — легкая сметана
нейросети для предпринимателей
Псков Летние террасы
Что делать При укусе клеща
Жить в Атмосфере
Бизнес В Великих Луках
Господин Рейтингомер
Новая веха профсоюзов
Правила электробезопасности
ТОС инструкция применения
Рай В шалаше
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Общество 27.06.2025 15:060 Явного потепления в Псковской области не ожидается – синоптики 27.06.2025 16:220 Последние дни текущей недели будут комфортными по погоде – Тала Нещадимова 27.06.2025 16:190 В Псковском районе перезахоронили останки 15 воинов-освободителей 27.06.2025 16:170 «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни. ВИДЕО 27.06.2025 15:530 Почти 200 случаев ВИЧ зарегистрировали в Псковской области за год 27.06.2025 15:510 Псковских газовиков отметили благодарственным письмом губернатора Петербурга
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 20.06.2025 12:092 Интерактив: Пробка до хладокомбината, и это даже не «час пик» 25.06.2025 14:336 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 200 случаев ВИЧ зарегистрировали в Псковской области за год

27.06.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

183 новых случая ВИЧ-инфекции зарегистрировали в Псковской области в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. 

«По внешнему виду человека нельзя сказать, болен он или нет. Единственный способ точно узнать, есть ли у человека ВИЧ-инфекция – это пройти обследование на ВИЧ», - напомнили в Роспотребнадзоре. 

В России бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или центре СПИД. В 2024 году медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию прошли более 190 тысяч граждан Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 214 человек
27.06.2025, 16:430 Началось строительство сетей для догазификации пыталовской деревни Вышгородок 27.06.2025, 16:410 Подозреваемую в соучастии в преступлении разыскивают в Великих Луках 27.06.2025, 16:400 Жительницу Пыталовского округа лишили свободы за удар ножом в спину знакомого 27.06.2025, 16:220 Последние дни текущей недели будут комфортными по погоде – Тала Нещадимова
27.06.2025, 16:210 Асфальт уложили на мосту через реку Лазавица в Великих Луках 27.06.2025, 16:190 В Псковском районе перезахоронили останки 15 воинов-освободителей 27.06.2025, 16:170 «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни. ВИДЕО 27.06.2025, 15:530 Почти 200 случаев ВИЧ зарегистрировали в Псковской области за год
27.06.2025, 15:510 Псковских газовиков отметили благодарственным письмом губернатора Петербурга 27.06.2025, 15:450 Сувениры разработали специально для фестиваля «Довмонт Псковский». ФОТО 27.06.2025, 15:430 Тала Нещадимова: Понижение атмосферного давления Псковской области не грозит 27.06.2025, 15:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня
27.06.2025, 15:400 Капитальный ремонт проходит в средней школе №4 в Острове 27.06.2025, 15:370 Отчет о деятельности администрации Великих Лук за 2024 год представил Андрей Беляев 27.06.2025, 15:290 Средний размер автокредита в РФ снизился на 10% 27.06.2025, 15:240 «Огниво против волшебной скважины»: Режиссер Анджей Петрас расскажет о своем фильме в эфире «ПЛН FM»
27.06.2025, 15:150 Абитуриентам из Псковской области предложили поступить в вуз по договору с Роспотребнадзором 27.06.2025, 15:110 В Новоржевском округе пройдёт конкурс «Вот такие пироги» 27.06.2025, 15:080 Дновский рецидивист отправился в колонию за кражу телефона 27.06.2025, 15:060 Явного потепления в Псковской области не ожидается – синоптики
27.06.2025, 15:050 Директор Псковского кооперативного техникума: Выбирая профессию, не нужно идти за чужими мечтами  27.06.2025, 14:570 Фестиваль России по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках 27.06.2025, 14:540 Устроившего смертельное ДТП в Пскове водителя-блогера задержали в Петербурге за опасное автошоу 27.06.2025, 14:490 Жительницу Порховского округа оштрафовали за кражу продуктов
27.06.2025, 14:330 «Бассейны» в проездах, покос травы и главная гордость Дальнего Завеличья 27.06.2025, 14:280 Турнир по пляжному волейболу ко Дню молодёжи проведут в Пскове 27.06.2025, 14:050 «Девушка-оркестр»: псковские приставы нашли должницу через сайт интим-услуг 27.06.2025, 14:030 Отделочные работы выполнили в классах псковской школы №13
27.06.2025, 14:000 Директор Псковского кооперативного техникума: Рабочие специальности сейчас ценятся выше 27.06.2025, 13:550 ООО «Ресторатор» в Псковской области требуют признать банкротом 27.06.2025, 13:440 Эногастрономический фестиваль «Виноград» стартовал в Пскове 27.06.2025, 13:340 Проект о введении звания «Почетного донора Псковской области» подали в Собрание
27.06.2025, 13:250 Самовольно установленные информационные конструкции выявили в Пскове 27.06.2025, 13:120 Ревнивый стружанин ударил женщину стеклянной кружкой и попал под суд 27.06.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Люди труда» с директором Псковского кооперативного техникума 27.06.2025, 13:040 Доходы бюджета Великих Лук в 2024 году превысили 3,2 млрд рублей
27.06.2025, 12:590 Благодаря псковской «Битве талантов» я стал увереннее в себе — финалист седьмого сезона 27.06.2025, 12:530 Пскович избил подростка ночью во дворе своего дома 27.06.2025, 12:520 Только 30% работодателей Пскова планируют повысить оклады сотрудникам — опрос 27.06.2025, 12:460 Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН
27.06.2025, 12:420 Горячую воду в центре, на Запсковье и в Любятово включат 30 июня 27.06.2025, 12:321 Александр Борисов: На фестивале «Довмонт Псковский» можно погрузиться в атмосферу средневековья 27.06.2025, 12:270 «Пастырь. Защитники Отечества»: Князь Довмонт. ВИДЕО 27.06.2025, 12:250 Мотоциклист разбился насмерть в Стругокрасненском округе
27.06.2025, 12:240 Иконы из Псковской области отправятся в храмы новых регионов 27.06.2025, 12:220 Ежегодный турнир специалистов-кинологов состоялся на Псковской таможне 27.06.2025, 12:150 «Люди труда»: Чему учит Псковский кооперативный техникум? 27.06.2025, 12:140 На фестивале «Довмонт Псковский» ограничат мобильный интернет
27.06.2025, 12:090 Дорогу Череха — Назимово в Псковском районе капитально отремонтируют в 2026 году 27.06.2025, 12:060 Антон Минаков: Фракция ЛДПР грамотно подходит к разработке законопроектов 27.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни 27.06.2025, 11:590 Жителя Стругокрасненского района наказали за выращивание конопли
27.06.2025, 11:400 Опубликована пятничная программа псковской эногастрономической ярмарки «Виноград» 27.06.2025, 11:360 Восемь из десяти россиян доверяют Владимиру Путину — ВЦИОМ 27.06.2025, 11:250 «На пятой передаче»: Необходимость новых дорог, шлагбаумы во дворах и платная парковка в центре 27.06.2025, 11:230 Бесхозное строение горело в великолукской деревне Шелково
27.06.2025, 11:210 Продолжается приём заявок на псковский молодёжный фестиваль «Движение улиц» 27.06.2025, 11:120 Организаторы фестиваля «Довмонт Псковский» раскрыли еще два клуба-участника 27.06.2025, 10:570 Восемь псковских призывников пополнили ряды элитного Президентского полка 27.06.2025, 10:530 В Великолукском районе осужден мужчина за ДТП со смертельным исходом
27.06.2025, 10:490 «Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем. ВИДЕО 27.06.2025, 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 27.06.2025, 10:430 Мошенники представились менеджерами по инвестициям и обманули псковичей 27.06.2025, 10:240 Рекордная доля россиян перестала бояться увольнения
27.06.2025, 10:090 «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни 27.06.2025, 09:590 Свыше 60% псковских работников страдают синдромом самозванца — исследование 27.06.2025, 09:490 Воспитанники детского инклюзивного центра набираются сил и впечатлений в «Михайловском» 27.06.2025, 09:350 Ford Focus сгорел на улице Строителей в Дно
27.06.2025, 09:300 Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии 27.06.2025, 09:150 В РФ разрешат онлайн-продажи товаров 18+ по биометрии 27.06.2025, 09:000 В расположенной в Чили самой сухой пустыне мира выпал снег 27.06.2025, 08:400 Демонтаж штукатурного слоя продолжается в Троицком соборе Пскова
27.06.2025, 08:200 Жителя Порхова осудили за кражу iPhone 27.06.2025, 08:000 По 300 тысяч будут платить псковским родителям за рождение третьего ребенка 27.06.2025, 07:300 120 лет прошло со дня революционного восстания на броненосце «Потемкин» 27.06.2025, 07:000 Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru