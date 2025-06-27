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Общество

Международный день парламентаризма отмечают 30 июня

30.06.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Он установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 72/278) в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза, МПС (англ. Inter-Parliamentary Union, фр. L'Union Interparlementaire). Эта глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призвана совершенствовать институты парламентаризма во всём мире, подчёркивая его важность в деле улучшения жизни людей. В МПС входят 181 национальный парламент и 15 ассоциированных членов.

30 лет назад состоялись первые выборы депутатов Псковского областного Собрания : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Наличие сильного, сбалансированного, действующего парламента является одним из признаков и основ демократии. Представляя интересы своих избирателей, парламентарии должны стремиться обеспечить эти интересы путём принятия соответствующих законов, внесения поправок в уже принятые законодательные акты в том случае, если того требует объективная реальность. Парламент, стремящийся своей деятельностью улучшить жизнь граждан, не забывающий о защите наиболее уязвимых слоёв населения – это воплощение идеала принципов парламентаризма.

Парламенты также увязывают международные и национальные повестки дня, гарантируя исполнение правительствами подписанных ими международных договоров и соглашений. Они играют важнейшую роль в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных стран, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определённым гарантом исполнения международных договоров. Эта организация, являясь участником деятельности ООН, способствует вовлечению национальных парламентов в международные процессы, связанные с решением вопросов безопасности и устойчивого развития, программа которого была в своё время рассмотрена и принята Организацией Объединённых Наций, пишет calend.ru.

Согласно истории развития парламентаризма, старейшим парламентом принято считать учреждённый в 10 веке исландский Альтинг, хотя различные формы представительства существовали ещё и в эпоху Древнего мира. В настоящий момент существует две формы этого представительного органа законодательной власти: однопалатные и двухпалатные парламенты. По данным ООН, из 190 государств — членов ООН в 78 странах действует двухпалатная система, а в 112 странах — однопалатная. Таким образом, существующие в мире 268 палаты насчитывают порядка 44 000 членов. При этом, 26,9% членов парламентов мира — женщины, а 31,7% членов парламентов мира моложе 45 лет.

Одним из инициаторов учреждения Международного дня парламентаризма является Россия. Идея принадлежит председателю Совета федерации федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко. Впервые она была озвучена и одобрена на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, где было составлено обращение уже в МПС. В октябре 2017 года на очередной сессии Межпарламентского союза, проходившей в Санкт-Петербурге, МПС одобрил инициативу и составил обращение в Генеральную Ассамблею ООН, которая и приняла соответствующую резолюцию 23 мая 2018 года. Соавторами резолюции выступили более ста государств.

В рамках Международного дня парламентаризма в МПС проходят различные мероприятия, который каждый год посвящены определенной теме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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