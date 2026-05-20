В Пскове владелец цветочного магазина лишился автомобиля из-за долга

В Пскове владелец цветочного магазина по решению суда должен был вернуть более 890 тысяч рублей за неосуществлённую поставку цветов, проценты и судебные расходы, но возвращать долг он не хотел. Тогда приставы провели операцию, по результатам которой изъяли автомобиль предпринимателя, сообщили в УФССП России по Псковской области.

Исполнительное производство о взыскании задолженности поступило в отделение судебных приставов города Пскова №2. Платить мужчина не спешил, на связь не выходил и требования вернуть долг игнорировал.

Тогда сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и розыску детей под видом обычных клиентов оформили заказ букета на торжество и договорились приехать за ним лично. Но вместо покупателей на пороге появились сотрудники службы судебных приставов.

Предприниматель сначала отрицал задолженность, затем пытался спорить и отказывался исполнять требования судебного пристава-исполнителя. Однако разговор быстро перешёл в правовую реальность. Прямо у магазина был составлен акт описи и ареста автомобиля должника. Машину погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную стоянку.