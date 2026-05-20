Курс повышения квалификации для директоров и завучей псковских школ начнется 25 мая

Курс повышения квалификации «Современный менеджмент в образовании: теория и практика управления образовательными организациями» длительностью в 72 часа проведет Псковский областной институт повышения квалификации работников образования с 25 мая по 9 июня, сообщили в ПОИПКРО.

Цель реализации программы: формирование, развитие и совершенствование профессиональных компетенций в области управления процессами в образовательной организации.

Курс рассчитан на руководителей (директора, заведующие (завучи) общеобразовательных организаций и структурных подразделений общеобразовательных организаций). Обучение продлится с 25 мая по 9 июня, общий объем курса: 72 часа.

Курс пройдет в очно-заочном формате с применение дистанционных образовательных технологий. Для участия регистрироваться необходимо заранее.