Общество

93% псковских компаний сталкиваются с дефицитом навыков у соискателей в ИТ-сфере – опрос

На ИТ-рынке наблюдается значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей: по данным hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, подавляющее большинство компаний сталкиваются с дефицитом навыков у кандидатов на ИТ-вакансии.

По данным аналитиков, на одну вакансию в сфере информационных технологий в Псковской области приходится 13,5 активных резюме – желающих попасть на позиции ИТ-специалистов более чем достаточно. При этом годом ранее уровень конкуренции был ниже – 9 резюме от айтишников на одну вакансию. При этом среди джунов конкуренция еще выше и по разным специальностям может доходить до 20-30 кандидатов на место. Однако даже обилие кандидатов на рынке не упрощает задачу работодателям: закрывать ИТ-вакансии по-прежнему крайне сложно.