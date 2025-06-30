Общество

Готовность системы оповещения населения проверят в Псковской области 2 июля

В среду, 2 июля, будет проведена плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области. Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фотография: Михаил Ведерников / Telegram-канал

В 08:00 (региональный уровень) и 08:10 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 будет проведена проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и Великих Луках.