Общество

Умер экс-барабанщик группы «Автограф» Андрей Моргунов

Первый барабанщик «Автографа» Андрей Моргунов умер после тяжелой непродолжительной болезни в возрасте 62 лет, сообщили в пресс-службе группы.

Фото: официальное сообщество рок-группы «Автограф» «ВКонтакте»

«После тяжёлой непродолжительной болезни умер Андрей Моргунов - первый барабанщик «Автографа» (1979). Светлая память», - говорится в сообщении на официальном сайте музыкального коллектива.

Моргунов - советский композитор, участник первого состава арт-рок группы «Автограф», родился в 1962 году. Также был участником ВИА «Вечный двигатель», затем был одним из лидеров группы «Новая коллекция».