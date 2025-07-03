Общество

Серебристые облака над Псковом запечатлел фотограф

В ночь с 2 на 3 июля житель Пскова сделал уникальные фотографии серебристых облаков. Снимками фотограф поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

Фотограф использовал объектив 35 мм и камеру Canon 6D Mark II.

Серебристые облака представляют собой тонкие слои кристаллов льда, расположенные высоко в атмосфере Земли. Они видны преимущественно летом и отличаются необычным голубовато-серебряным оттенком. Такие явления редки и требуют особых условий освещения, поэтому вызывают интерес фотографов и любителей астрономии.