Общество

Великолукское отделение РВИО приняло участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы

Команда местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках приняла участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы, которая прошла в Себежском районе, сообщил председатель отделения и депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Это место давно стало символом памяти о содружестве партизан русского, белорусского и латышского народов в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Курган Дружбы — это место притяжения братских народов, единых в стремлении сохранить историческую память и передать её будущим поколениям», — отметил Белюков.

Встреча собрала представителей различных регионов, которые пришли отдать дань памяти героям войны и укрепить связи между народами.