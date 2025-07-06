Общество

Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области

Псковская Лента Новостей — главный рупор Псковской области, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Псковская Лента Новостей имеет большую историю. В эту студию, я помню, заходил десятки лет тому назад еще под другим названием. Радует, что вы всегда на острие проблем, вы не стесняетесь спросить то, что необходимо спросить. Я могу сказать, вы этот курс так и держите. Меня радует ваша открытость, радует, что вы надежный коллектив. Самое главное, что мне всегда приятно заходить в эту студию, уходить тоже, потому что: ты сказал то, что ты хотел, тебя выслушали. Я хочу сказать всем тем, кто будет заходить в Псковскую Ленту Новостей, в данную студию: если вы вошли в эту студию, вас будут спрашивать. Не надо стесняться и залезать под плинтус. Надо отвечать, потому что ПЛН — самый главный рупор, который есть в нашей области. Псковскую Ленту Новостей читают не только на территории Псковской области, ее читают во всей России, например, читают мои близкие родственники в Ереване. На международном уровне вы работаете, так и держать. Коллективу успехов и самое главное, чтобы у вас были хорошие, надежные гости, которые скажут то, что людей должно заинтересовать. Самое главное, чтобы вы от этого получали удовольствие», - сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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