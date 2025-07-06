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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах

07.07.2025 13:36|ПсковКомментариев: 0

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Ленинградской области, Губернатора Новгородской области, Большеижорского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, проводимых 14 сентября 2025 года.

Наименование

Объем, полос

Цвет

Тип бумаги

Плотность,гр./м2

Тираж, экз.

Стоимость, руб./экз.

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

2000

15.80

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

5000

7.90

Газета А3(А2)

8(4)

4+4

Газетная

45

10000

5.10

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2000

9.45

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

2500

7.90

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

3000

7.10

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

5000

4.90

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

6000

4.80

Газета А3

4

4+4

Газетная

45

12000

3.70

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

6.60

Листовка А4

2

4+4

Мелованная

115

10000

4.90

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

300

51.80

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

400

40.20

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

500

33

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

800

23

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

1000

21

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

2000

13

Плакат А3

2

4+0

Мелованная

130

5000

10

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

400

27

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

500

26

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

1500

11

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

4000

6.30

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5000

5.80

Евробуклет А4

2

4+4

Мелованная

115

5500

5.60

Карманный календарь

2

4+4

Картон

270

5000

5.20

 

(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,

факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,

ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.

Источник: Псковская Лента Новостей
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