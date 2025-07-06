Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Ленинградской области, Губернатора Новгородской области, Большеижорского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, проводимых 14 сентября 2025 года.
|
Наименование
|
Объем, полос
|
Цвет
|
Тип бумаги
|
Плотность,гр./м2
|
Тираж, экз.
|
Стоимость, руб./экз.
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
15.80
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
7.90
|
Газета А3(А2)
|
8(4)
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
10000
|
5.10
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2000
|
9.45
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
2500
|
7.90
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
3000
|
7.10
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
5000
|
4.90
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
6000
|
4.80
|
Газета А3
|
4
|
4+4
|
Газетная
|
45
|
12000
|
3.70
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
6.60
|
Листовка А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
10000
|
4.90
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
300
|
51.80
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
400
|
40.20
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
500
|
33
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
800
|
23
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
1000
|
21
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
2000
|
13
|
Плакат А3
|
2
|
4+0
|
Мелованная
|
130
|
5000
|
10
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
400
|
27
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
500
|
26
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
1500
|
11
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
4000
|
6.30
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5000
|
5.80
|
Евробуклет А4
|
2
|
4+4
|
Мелованная
|
115
|
5500
|
5.60
|
Карманный календарь
|
2
|
4+4
|
Картон
|
270
|
5000
|
5.20
(Стоимость может меняться не более чем 15% в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений)
(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).
ООО - фирма «Псковское возрождение»: юрид. адрес: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 6,
факт. адрес: 180007, г. Псков, ул. Горького, д. 1,
ИНН 6027024264, Тел./факс (8112) 700335, тел. (8112) 700336.