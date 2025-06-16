Общество

Пара из Пскова поженится на свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

Второй всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдет в национальном центре «Россия» с 8 по 10 июля. В мероприятии примет участие и псковская пара, чья семейная жизнь начнется в День семьи, любви и верности с единовременной регистрации брака влюбленных со всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Илья Басов и Лада Голосова из Псковской области встретились еще в школьные годы, но долгое время их пути не пересекались. Их общение завязалось лишь в последние месяцы учебы, когда они вместе готовились к выпускному танцу. После окончания школы они продолжали дружить и летом стали парой. Вместе они завершили учебу и начали работать в сфере общественного питания.

За это время Лада стала управляющей ресторана, а Илья, трудясь курьером, вошел в число лучших курьеров России в 2023 году. В прошлом году пара начала свое общее дело и открыла кафе. Теперь они хотят дополнить профессиональные успехи личными — создать крепкую дружную семью.

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Напомним, впервые всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. За все время проведения выставки «Россия» поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на первом всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети. В прошлом году от Псковской области на фестивале свадьбу сыграли две пары — псковичи Антон и Алена, Александр и Ольга.