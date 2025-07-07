Общество

Минпросвещения и Рособрнадзор начнут работать над обязательным ЕГЭ по истории

Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором создаст рабочую группу для проработки введения в РФ обязательного ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета Российского союза ректоров в МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Мы вместе с Рособрнадзором создадим совместную рабочую группу в ближайшее время. Вместе с администрацией президента и депутатами Госдумы, чтобы выработать окончательные решения по срокам и механизму введения [обязательного ЕГЭ по истории], чтобы этот вопрос заранее был подготовлен к работе», - сказал он.

Предложение прозвучало на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, с ним выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, пишет ТАСС.