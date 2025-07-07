Общество

Штрафы за пропаганду наркотиков хотят увеличить в 10 раз

В России предлагают увеличить штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в десять раз. Такой законопроект с поправками в КоАП подготовили к внесению в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.





В документе, который есть у «Известий», сообщается, что ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров предусмотрена статьей 6.13 КоАП. Однако размеры штрафов по ней были установлены в 2010 году (по ч.1 статьи 6.13 КоАП РФ) и в 2020 году (для ч. 1.1 и 2 статьи 6.13 КоАП РФ) и с тех пор не пересматривались.



«При этом в 2024 году число граждан, подвергнутых наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного этой статьей, выросло в три раза по сравнению с аналогичными данными за 2020-й. Также за указанный период возросло число привлеченных к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — говорится в документе.



Авторы законопроекта в том числе указывают на значительный рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, в январе–апреле 2025-го выявлено 79,4 тыс. преступлений, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го.