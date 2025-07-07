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Общество

В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места в самолете

09.07.2025 10:29|ПсковКомментариев: 0

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах.

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна», - говорится в тексте законопроекта.

Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе.

Как пояснил сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт «полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет», по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан «не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты», пишет РИА Новости

«В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров», - пояснил парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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