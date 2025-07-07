Общество

В Совфеде предложили разрешить семьям бесплатно выбирать места в самолете

Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается разрешить детям до 14 лет и их родителям, а также инвалидам и их сопровождающим бесплатно выбирать места рядом друг с другом на авиарейсах.

«Пассажир, являющийся сопровождающим лицом несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет или лиц старше 85 лет, при внутренних и международных перевозках имеет право выбора соседних свободных мест, при их наличии (за исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов) без взимания дополнительной платы при заблаговременном едином бронировании авиаперелета посредством автоматизированных информационных систем и с учетом конструктивных особенностей воздушного судна», - говорится в тексте законопроекта.

Законопроектом также предлагается дать аналогичное право инвалидам и сопровождающим их лицам, говорится в документе.

Как пояснил сам Гибатдинов, действующее законодательство не даёт «полноценной гарантии совместного перелёта для родителей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет», по его словам, часто возникают ситуации, когда таким категориям граждан «не предоставляют возможность сидеть рядом без дополнительной оплаты», пишет РИА Новости.

«В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перевозиться в сопровождении дееспособного пассажира. Однако фактически некоторые авиакомпании не соблюдают данное положение, в том числе, из-за неточной и абстрактной формулировки и отсутствия в федеральном законодательстве зафиксированного права пассажиров», - пояснил парламентарий.