Общество

Объема накоплений псковичей хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты - опрос

В случае потери всех источников дохода средний запас финансовой прочности, по оценкам псковичей, составляет в среднем чуть более 4 месяцев. При этом 13% респондентов смогут продержаться только 1 месяц, 24% — от 1 до 2 месяцев, 12% — от 3 до 6 месяцев, 7% имеют подушку безопасности на 6—12 месяцев, 6% обеспечены более чем на год. 38% граждан не имеют сбережений. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активнее граждане.

80% псковичей следят за личными финансами: 58% приблизительно учитывают доходы и расходы, а 22% ведут детальный учет. 20% не следят за своим бюджетом.



81% горожан планируют свои доходы и расходы: 46% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 21% — на полгода-год, 14% — долгосрочно.



Уровень своей финансовой грамотности горожане чаще всего оценивают как средний (48%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 24% респондентов, низкую — 13%.



Мужчины чаще женщин ведут финансовый учет поступлений и расходов, планируют траты на более длительный срок. Среди представителей сильного пола больше уверенных в высоком уровне финансовой грамотности и тех, кто убежден, что продержится без зарплаты дольше года.



Среди респондентов 35—45 лет по сравнению с опрошенными других возрастов больше людей, ведущих денежный учет и планирующих траты в среднесрочной перспективе. А вот имеющих сбережения среди них меньше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. В своем уровне финансовой грамотности горожане 35—45 лет чаще склонны сомневаться.



Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще горожан с меньшей зарплатой ведут личный бюджет, чаще имеют возможность планировать доходы и траты на долгий срок, чаще имеют сбережения.