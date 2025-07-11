Общество

Проактивный формат оказания поддержки ветеранам СВО обсудили на площадке Совета законодателей

Вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей стали ключевой темой заседания Президиума Совета законодателей Российской Федерации под руководством первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Яцкина и заместителя председателя Государственной Думы Ирины Яровой с участием сенаторов, депутатов федерального и регионального уровня, представителей министерств и ведомств. От Псковской области к заседанию посредством видео-конференц-связи присоединился вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Акцент был сделан на необходимости обеспечить беспрепятственное получение ветеранами СВО и их близкими всех мер социальной поддержки, установленных как на уровне государства, так и дополнительно субъектами РФ. В связи с этим, созданным в каждом регионе центрам по поддержке участников СВО, было предложено перейти на проактивный формат работы – не ожидать обращений, а самостоятельно выходить на ветеранов и членов их семей с предложением содействия в решении существующих проблем.

Прежде всего, речь идёт об оказании медицинской помощи и психологической реабилитации, а также об обучении и трудоустройстве участников СВО. Среди обозначенных конкретных задач – создание «пула» высококвалифицированных специалистов – реабилитологов, способных оказывать участникам СВО и их родственникам специализированную психологическую помощь на самом высоком профессиональном уровне. Ещё одна важнейшая задача – обеспечить ветеранам боевых действий максимальные возможности для трудоустройства, в том числе, на государственную и муниципальную службу.

Комментируя прозвучавшие на заседании приоритеты и поручения органам госвласти, Игорь Дитрих напомнил, что буквально вчера по предложению губернатора Михаила Ведерникова депутаты областного Собрания приняли закон, снижающий требования к минимальному стажу вернувшихся с СВО бойцов для поступления на муниципальную службу.

«Законодательное обеспечение прав участников СВО – очень важный вопрос. Мер государственной поддержки для ветеранов и их близких установлено достаточно много, но есть проблемы с тем, как «доставить» эту помощь до конкретного человека. Поэтому сегодня и обсуждалась необходимость проактивного алгоритма взаимодействия с участниками СВО, практика персональных кураторов, профессиональная реализация через возможность получить дополнительное образование и устроиться на работу. Всё это необходимо для интеграции участников СВО в мирную жизнь», - отметил Игорь Дитрих.