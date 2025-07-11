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Общество

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают 12 июля

12.07.2025 09:43|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают 12 июля, который возник в Германии.

Фотография: ESB Professional, по лицензии Shutterstock.com

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени, пишет Calend.ru.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско — Шайенн.

Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в частном порядке брала уроки управления самолетом — это послужило решающим аргументом в ее пользу: девушка сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно мисс Черч было поручено набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс; ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

В наши дни вес бортпроводника не столь важен. Зато при подборе персонала часто используется принцип «трех О»: это образ внешний (речь, мимика, макияж, внешняя привлекательность); образ внутренний (наличие необходимых черт характера); образ профессиональный (профессиональные знания и навыки).

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Но за улыбками этих специалистов скрывается огромная работа. Стюарды и стюардессы умеют оказывать доврачебную помощь, эвакуировать не только пассажиров, но и пилотов из кабины, знают, как успокоить тех, кто нервничает перед полётом, как скрутить дебошира, спасаться от акул, подать сигнал бедствия в открытом океане, потушить пожар и даже, как правильно выбрать вино. Бортпроводники должны знать несколько портфелей разной технической литературы наизусть и обязаны подтверждать эти знания каждый год, в том числе и сдавать зачёты по аварийно-спасательной подготовке. Это огромное количество информации, но они понимают, что от их работы зависит безопасность пассажиров.

Хотя сегодняшняя дата не является официально утвержденным праздником, но множество компаний поддерживает традиции чествования своих бортпроводников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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