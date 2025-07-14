Общество

Псковскую область могут ожидать температурные рекорды

Температурный рекорд 1885 года побит в Великих Луках 11 июля. Как сообщала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, этим летом температурные рекорды в Псковской области могут еще повториться.

11 июля в городе Великие Луки температура воздуха составила +33,3 градуса, что на 1,1 градуса выше, чем было в 1885 году — 140 лет назад.

«Юг и юго-восток области были в очень теплой воздушной массе, поэтому там зафиксированы были рекорды. Больше такую высокую температуру мы не фиксировали нигде. Лето еще не закончилось, поэтому рекорды, конечно, возможны», – прокомментировала Тала Нещадимова.

Напомним, ранее энергетики убрали 1170 деревьев после урагана в Псковской и Новгородской областях.