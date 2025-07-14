Общество

Более 6 тонн нидерландских кормов не прошли ветконтроль в Псковской области

Сотрудники управления Россельхознадзора не пропустили через российско-латвийскую границу 6,7 тонны готовых кормов для собак и кошек в пропускном пункте Убылинка в Пыталовском муниципальном округе 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Корма перевозили в Республику Узбекистан из Нидерландов. В ходе проверки документов и ветеринарно-санитарного досмотра государственные инспекторы ведомства установили, что заявленные данные о номере транспортного средства и пломбе не соответствовали выявленным в товаросопроводительных документах и ветеринарном сертификате.

Транзит кормов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен. Сотрудники управления Россельхознадзора оформили акт о возврате груза.