Общество

ГД разрешила работодателям участвовать в подготовке студентов колледжей

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который закрепляет программу профессионалитета в качестве формы организации образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования. Это позволит работодателям участвовать в образовательном процессе колледжей и училищ.

Кроме того, закон закрепляет демонстрационный экзамен в качестве основной формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Аттестация будет проводиться с использованием контрольно-измерительных материалов, то есть проходить в условиях и на оборудовании, приближенном к конкретному производству.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, пишет ТАСС.