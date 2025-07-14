Общество

Средний возраст матери при рождении ребенка с 1995 года увеличился - глава Минздрава РФ

В России средний возраст матери при рождении ребенка с 1995 года увеличился на три года; это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Увеличение среднего возраста матери при рождении: в 2023 году он составлял 26,2 года; в 1995 году он был на три года меньше», - сказал Мурашко в среду на заседании Госдумы.

По словам министра, это создает риски нарушения репродуктивного здоровья, а также развития ребенка, пишет «Интерфакс».

«Сегодняшняя медико-демографическая ситуация характеризуется сокращением численности женщин фертильного возраста и изменением репродуктивных установок», - отметил министр.