Общество

Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове

На предстоящем празднике Псковской Ленты Новостей (ПЛН) будут представлены фудтраки с разнообразными угощениями. Об этом сообщила организатор мероприятия Анна Костикова на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре.

Посетители смогут насладиться авторским мороженым, кофе, а также попробовать бургеры и хот-доги. Кроме того, на празднике будут работать мастера и умельцы, предлагающие уникальные сувениры и авторские поделки.

«Это отличная возможность для туристов и местных жителей приобрести на память что-то, связанное с Псковом. Праздник обещает стать ярким и запоминающимся событием, где каждый сможет найти что-то по душе», - отметила Анна Костикова.

Напомним, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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