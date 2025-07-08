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Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей

10.07.2025 17:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей всегда поддерживает талантливых и творческих людей Псковщины. Именно поэтому продюсерский центр «Королев продакшн» стал партнером праздника, организуемого ПЛН 19 июля в парке Строителей в Пскове. На площадке торжества состоится конкурс талантов. 

«Псковская Лента Новостей всегда стремится отображать жизнь города и жизнь региона в полном объеме! Творчество — это неотъемлемая часть жизни, и будет неправильно не дать возможности талантливым людям Псковщины украсить наш праздник своими выступлениями. Именно поэтому ПЛН устроит свой мини-конкурс талантов, в котором смогут выступить яркие, может, не очень известные, но очень перспективные артисты!» - отметили в центре «Королев продакшн».

Эта часть программы станет одним из ярких эпизодов праздника, ведущим будет Николай Королев. Для тройки лидеров, которых выберет самое справедливое жюри — зрители, приготовим супер-подарки. А финалом как этого блока, так и всей программы станет коллективное исполнение гимна ПЛН.

«Приходите поддержать талантливых людей на празднике в честь юбилея ПЛН», - добавили в «Королев продакшн».

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Напомним, Псковская Лента Новостей готовится провести грандиозное событие — торжественный запуск аэростата, в рамках которого, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом. 

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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