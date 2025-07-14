Общество

Совфед одобрил закон, исключающий из срока действия ЕГЭ время участия в СВО

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который исключает из четырехлетнего срока действия результатов ЕГЭ период участия в СВО.

Закон предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

В комитете СФ по науке, образованию и культуре отмечают, что реализация закона «позволит молодым людям быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить достойное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов», пишет РИА Новости.