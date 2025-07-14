Общество

Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы

Гости праздника в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей смогут проявить себя и получить ценные призы в парке Строителей в Пскове 19 июля. Об этом директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев сообщил на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Псковская Лента Новостей готовит обширную развлекательную программу. Одной из площадок станет конкурс талантов, на котором каждый желающий сможет проявить себя. Уже сейчас проходит отбор участников творческого поединка.

«Этот праздник должен быть народным. Поэтому ПЛН подумала не только о том, как организовать пространство для работы и проявить себя, но и о том, чтобы выступить талантливым взрослым людям, которые, например, пишут стихи, песни. Этот праздник – отличная возможность заявить о себе всем тем, кто придет на мероприятие. ПЛН подумала и о том, как наградить талантливых людей. Победители, которых выберут зрители на площадке, получат специальные подарки», – поделился Николай Королев.

Организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов дополнил, что гостей праздника ждет яркий финал, во время которого будет звучать гимн и кружить хоровод.

Напомним, на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата, в том числе, дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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