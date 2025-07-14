Общество

Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН

На празднике ПЛН в преддверии Дня города Пскова 19 июля гости и жители города смогут окунуться не только в виртуальную реальность, но и поиграть с роботом-собакой. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель «Portal VR Псков» Игорь Николаенко.

Как рассказал Игорь Николаенко, клуб виртуальной реальности подготовил интерактивную зону с играми и робособакой. В коллекции клуба более 100 игр. При помощи современных технологий дети и взрослые смогут попробовать себя в роли героев боевиков, исследовать галактику или сразиться за звание лучшего игрока на музыкальной арене.

«Мы сотрудничаем с Псковской Лентой Новостей с самого открытия нашего клуба. Это издание освещало нашу деятельность с первых шагов. Псковская Лента Новостей, насколько мне известно, является самой известной новостной лентой в регионе. Она предлагает обширную и достоверную информацию, что делает её моим главным источником городских новостей», - отметил руководитель.

Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

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Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

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А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

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Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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