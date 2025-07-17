Общество

Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию

Псковская Лента Новостей является одним из немногих источников информации, предоставляющих актуальные новости как о городе, так и о регионе, удерживая высокую планку качества на протяжении всего времени. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем», который является официальным организатором праздника ПЛН, который состоится 19 июля.

«Хочу отметить качества, которые ПЛН сохранила на протяжении всего времени: неангажированность и профессиональное освещение тех или иных событий, которые происходят не только в городе, но и в области. Скажем так, ПЛН — это один из информационных мейнстримов, с помощью которого большинство населения, я в том числе, получаю информацию на те или иные события, которые происходят. Поэтому вот мы и захотели стать спонсором. И мало того, что вы это уже в течение 25 лет держите эту высокую планку», - отметил Денис Иванов.

Он подчеркнул, что именно поэтому их организация решила стать спонсором праздника.

«Желаем успехов изданию в дальнейшем. Мы и хотим вас поддерживать, чтобы наше население получало максимально полную и оперативную информацию о том, что происходит у нас в регионе и в городе», – добавил он.

Напомним, на празднике 25-летнего юбилея Псковской Ленты Новостей гостей ждет выступление певицы Елены Васильчиковой, которая исполнит как свои авторские композиции, так и кавер-версии популярных песен.

Смотрите также На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда

Также на празднике планируется большая программа конкурсов и выступлений. Прямо на нашей площадке в парке Строителей мы проведем конкурс талантов.

Смотрите также Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей

А в рамках торжественного запуска аэростата дети участников специальной военной операции и победители конкурсов к 25-летию ПЛН совершат подъем в небо над Псковом.

Смотрите также Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН

Приходите вместе с семьей и друзьями! Начало в 19:00 19 июля в парке Строителей.

Праздник состоится в любом случае, но возможны изменения даты в зависимости от метеорологических условий.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Категория 0+