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Общество

Володин призвал МВД присмотреться к работе Минтруда

17.07.2025 16:08|ПсковКомментариев: 0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД «присмотреться» к работе министерства труда из-за составленного перечня профессий, по которому предлагается приглашать в рамках правительственной квоты иностранных специалистов на работу в Россию без прохождения теста на знание русского языка.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается освободить от прохождения теста на знание русского языка и истории России мигрантов, работающих в России в рамках правительственной квоты.

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД), вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты. Присмотритесь, потому что министерство внутренних дел, в том числе, имеет эту компетенцию. Откуда у них такие категории появились?» - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Председатель Госдумы отметил, что возникает вопрос к Минтруду, как к ключевому министерству, о формировании перечня профессий, по которым приглашаются иностранные специалисты.

«Соответственно, объясните депутатам, почему вы в этот перечень внесли водителей. Они должны знать законы. Водитель правила дорожного движения должен знать? Должен знать. Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем, социальные работники. Это вообще о чем мы говорим? Что такое социальный работник? Это человек, который работает с людьми. Он должен знать и язык в обязательном порядке. Зачем вы их в этот перечень включили? Продавцы, оказывается, тоже дефицит. Пожалуйста, поясните», - добавил он.

Володин уточнил, что законопроектом и подзаконными актами может открыться перечень таких направлений, куда на льготных условиях «хлынут» те, кто обязан знать российские законы. Либо, по его словам, в перечне, в целом, те профессии и направления, которые могут быть заняты россиянам, пишет РИА Новости. 

«Учтите все замечания депутатов. Мы представляем наших граждан. И всё то, что депутаты сейчас говорят в этой части, это обращения людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же, как и мы. Зачем вы берёте, формируя этот перечень, и приглашаете специалистов, тех, которые у нас есть. Почему вы предлагаете в перечень тех, кто может не знать язык, такие категории, как водитель, такие категории, как продавец? Ему же общаться надо, язык должен знать, законы должен знать. Сегодня не знают? Так мы об этом как раз и говорим», - сказал Володин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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