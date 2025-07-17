Новые санитарные нормы для школьного питания и расписания — что изменится с сентября 2025 года?

С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные санитарные нормы, утвердившие новые правила работы школьных столовых и буфетов. Эти изменения направлены на улучшение качества питания и создание безопасной среды для учащихся.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
Роспотребнадзор обновил санитарные правила, касающиеся школьного питания и расписания занятий, согласно постановлению Главного санитарного врача от 17.03.2025 № 2. Основные изменения:
Наталия Савинкина поделилась своим мнением: «Эти изменения направлены на повышение качества школьного питания и безопасность детей. Уверена, что использование термометров в столовых поможет предотвратить распространение пищевых заболеваний и даст родителям больше уверенности в качестве питания своих детей».
«Также важно, что информация о меню будет доступна на официальном сайте школы. Это увеличит прозрачность нашей работы и сделает процесс выбора питания более осознанным для родителей и учеников. Мы все должны заботиться о здоровье и благополучии детей», – подытожила эксперт.
Новые санитарные нормы, вступающие в силу с сентября 2025 года, призваны создать более здоровую и безопасную атмосферу для учеников, гарантируя качественное школьное питание, пишет RuNews24.ru.