Общество

Новые санитарные нормы для школьного питания и расписания — что изменится с сентября 2025 года?

С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные санитарные нормы, утвердившие новые правила работы школьных столовых и буфетов. Эти изменения направлены на улучшение качества питания и создание безопасной среды для учащихся.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Роспотребнадзор обновил санитарные правила, касающиеся школьного питания и расписания занятий, согласно постановлению Главного санитарного врача от 17.03.2025 № 2. Основные изменения:

Контроль за температурой блюд: Вводится обязательное использование термометров для контроля блюд на линии раздачи (п. 5.1). Это позволит гарантировать, что пища подается в оптимальных условиях, что очень важно для здоровья детей.

Доступность информации о питании: Меню и график питания будут размещаться не только на стендах в школе, но и на официальном сайте учебного заведения (п. 8.1.7). Это сделает информацию о рационе доступной для родителей и поможет им контролировать питание своих детей.

Подобранный рацион: Прежнее постановление «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» продолжит действовать до 2027 года, обеспечивая порядок приготовления и выдачи пищи и набор продуктов в зависимости от возраста детей.

Наталия Савинкина поделилась своим мнением: «Эти изменения направлены на повышение качества школьного питания и безопасность детей. Уверена, что использование термометров в столовых поможет предотвратить распространение пищевых заболеваний и даст родителям больше уверенности в качестве питания своих детей».

«Также важно, что информация о меню будет доступна на официальном сайте школы. Это увеличит прозрачность нашей работы и сделает процесс выбора питания более осознанным для родителей и учеников. Мы все должны заботиться о здоровье и благополучии детей», – подытожила эксперт.

Новые санитарные нормы, вступающие в силу с сентября 2025 года, призваны создать более здоровую и безопасную атмосферу для учеников, гарантируя качественное школьное питание, пишет RuNews24.ru.