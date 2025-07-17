Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» о том, как государство помогает семьям

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Какие виды государственной поддержки предусмотрены для семей в 2025 году? Каковы критерии и условия их получения? Какие изменения в существующих программах помощи семьям ожидаются в 2025 году? Какие региональные особенности и различия в программах помощи семьям существуют и как они будут учтены в 2025 году? На эти и многие другие вопросы ответит председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.