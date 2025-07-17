Общество

Компании сократили число вакансий со сверхурочной занятостью

В первом полугодии 2025-го в России открылось почти 100 тыс. вакансий, которые предлагают сверхурочную занятость и переработки, следует из исследования hh.ru. Для сравнения, годом ранее таких вариантов было на 10% больше — 110 тыс. До этого как минимум пять лет число подобных вакансий постоянно увеличивалось.

В 2025-м вакансии, предлагающие такую занятость, были в основном из отраслей розничной торговли, промышленности, недвижимости и приборостроения, говорится в исследовании рекрутинговой компании. Кроме того, работать сверх нормы чаще всего предлагали водителям, разнорабочим и продавцам. По данным SuperJob, больше всего переработок фиксируют у педагогов и врачей.

В целом спрос на работу сверхурочно связан в том числе с проблемой нехватки кадров в России. Так, по итогам II квартала этого года чаще всего компаниям не доставало разнорабочих, слесарей, инженеров и водителей, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков. Он добавил: также не хватает водителей, менеджеров по продажам и строителей, пишут «Известия».

В условиях дефицита работодатели ищут способы решить проблему, отметил руководитель лаборатории международных экономических исследований Московской школы управления «Сколково» Владимир Коровкин. У сотрудников в таком случае появляется возможность увеличить свой доход — например, за два часа сверхурочных в день дают заметную прибавку к зарплате, добавил он.