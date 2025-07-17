Общество

Эксперт рассказал о необходимых действиях при потере смартфонам

Потеря смартфона — это не только материальные убытки, но и серьезная угроза для персональных данных. Всё — от фотографий до банковских приложений и доступа к «Госуслугам» — может оказаться в руках злоумышленников. Как рассказал 21 июля директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев, важно заранее включить функции защиты и знать пошаговый алгоритм действий, если телефон оказался в чужих руках.

По его словам, если пользователь потерял смартфон, первым шагом должна стать попытка дозвона: возможно, устройство забыто в кафе, магазине или другом общественном месте. Если это не помогло, следует воспользоваться функциями поиска.

Отмечается, что владельцы Android могут активировать сервис «Найти устройство», который покажет местоположение телефона, включит звуковой сигнал или позволит заблокировать гаджет. Пользователи iPhone могут активировать режим пропажи через сервис «Найти iPhone» — он запоминает последнее местоположение устройства и также может его заблокировать.

«Обратите внимание: эти функции работают, только если вы включили их заранее, а телефон подключен к интернету. Поэтому стоит настроить их сразу же после покупки [гаджета]», — советует Морев.

Если устройство не найдено, специалист рекомендует следовать четкому алгоритму: включить поиск гаджета, заблокировать его удаленно, вывести на экран сообщение с контактами, заблокировать сим-карту у оператора, а также сменить пароли от почты, банков и других критичных сервисов.

«Будьте осторожны после активации поиска — мошенники часто используют указанный контактный номер для фишинговых атак. Они могут представиться сотрудниками техподдержки и выманить пароль от вашего аккаунта», — предостерег эксперт.

Морев подчеркнул, что основной способ защиты — это упреждающие меры. Пользователю стоит установить сложный пароль или биометрическую блокировку, настроить PIN-код на сим-карту, а также включить резервное копирование данных в облако. Это позволит сохранить информацию даже в случае полной утраты устройства.

«Для пользователей и Android-устройств, и iOS доступно множество облачных сервисов, с помощью которых можно легко настроить автоматическое сохранение данных», — отметил специалист.

Если телефон оказался в чужих руках в разблокированном состоянии, немедленно сотрите данные через удаленные сервисы. Однако, Морев уточнил, что это крайняя мера — после стирания определить местоположение устройства уже не получится. Также следует выйти из всех учетных записей на потерянном смартфоне и связаться с банком для блокировки привязанных карт и отключения цифровых кошельков, пишут «Известия».

«Потеря смартфона неизбежно вызывает стресс, но при правильной подготовке и быстрой реакции можно защитить свои персональные данные и минимизировать возможный ущерб. Главное — заранее настроить все защитные функции и не паниковать, если устройство все-таки пропало», — подытожил он.