Общество

Большинство респондентов ПЛН полагают, что ограничение на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи

47,2% респондентов Псковской Ленты Новостей полагают, что повышение возрастного ценза до 21 года на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи, следует из опроса, в котором приняло участие 267 человек.

32,6% поддерживают ограничение продаж алкоголя, полагая, что это поможет снизить уровень потребления среди молодежи. 16,5% против ограничения, утверждая, что оно может подтолкнуть молодежь к нелегальным способам покупки алкоголя. 2,2% респондентов поддерживают эту инициативу, указав на эффективность подобных мер в других странах. 1,5% участников опроса выразили нейтральное отношение и заявили, что им все равно.

Опрос показал, что мнения общественности по вопросу ограничения продажи алкоголя для молодежи значительно различаются. Основная доля респондентов считает, что такие ограничения могут сделать алкоголь более привлекательным для молодежи, что указывает на потенциальные риски непродуманных мер. В то же время 32,6% участников уверены, что ограничения действительно могут снизить уровень потребления алкоголя среди молодежи, что подтверждается опытом других стран.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Беспокоит ли вас транспортный коллапс?»