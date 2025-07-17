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Просто и выгодно: плюсы рассчетно-кассового обслуживания в банке ПСБ

Эффективное управление финансами — залог успеха любого бизнеса. Поэтому для предпринимателей и компаний важен выбор банковского обслуживания. Банк ПСБ предлагает широкий спектр тарифов расчетно-кассового обслуживания (РКО), позволяющих быстро открыть расчетный счет на выгодных условиях для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Подключение к системе РКО позволяет осуществлять платежи, совершать переводы, устанавливать лимиты на денежные операции и управлять денежными потоками удаленно в интернет-банке и мобильном приложении.

Преимущества рассчетно-кассового обслуживания в ПСБ:

Гибкие тарифы;

Пакеты услуг настроены под потребности бизнеса разных масштабов — от начинающих предприятий до крупных корпораций.

Каждый тарифный план от ПСБ имеет свои уникальные преимущества и направлен на удовлетворение конкретных потребностей бизнеса:

«Ноль плюс» идеально подходит для стартапов, предлагая бесплатное обслуживание и выгодные тарифы на переводы;

«ПСБ Старт» предусматривает бесплатный счет для любого бизнеса;

«Новые горизонты» предлагает выгодные условия для широкого круга клиентов;

тарифы для селлеров.

Расширение возможностей бизнеса. Доступ к дополнительным сервисам, таким как онлайн-бухгалтерия и приём безналичных платежей, позволяет оптимизировать внутренние процессы и расширить спектр предоставляемых услуг.

Руководителям доступен сервис «Правокард», предусматривающий консалтинговые услуги в рамках мультисервисных продуктов как для физических лиц, так и для бизнеса. Сервисы предоставляются на 12 месяцев на бесплатной основе и подключаются как к архивным тарифным планам «Бизнес Лайт», «Бизнес 24х7», «Бизнес Драйв», «Всё для бизнеса», так и к линейке «Новые горизонты» (Мини, Опти, Макси, Профи). Новым клиентам, открывающим РКО после 1 марта 2025 года, услуга становится доступна в течение месяца после открытия РКО.

Удобство и доступность. Открыть счёт и управлять финансами можно онлайн, не тратя время на посещение офиса.

Кроме того, ПСБ первым на российском рынке предложил индивидуальным предпринимателям использовать данные с портала «Госуслуги» при заполнении заявки на открытие расчетного счета. Таким образом, процесс стал полностью цифровым: это позволяет исключить ошибки при вводе паспортных данных и сэкономить время. Для подачи анкеты на расчетно-кассовое обслуживание предпринимателю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и подтвердить корректность с помощью смс-кода.

После выбора тарифа РКО и перечня услуг для развития бизнеса клиенту будет предложено заполнить персональные данные руководителя компании — появится возможность использовать данные с «Госуслуг».

Помимо заполнения данных для заявки на РКО через «Госуслуги», ПСБ также предлагает клиентам альтернативный вариант: если загрузить в личный кабинет фото или скан паспорта, информация о клиенте также предзаполнится автоматически. Технологии позволяют распознавать не только печатный текст в российском паспорте, но и рукописный.

Надёжность и стабильность. ПСБ — один из крупнейших банков России с многолетней историей, что гарантирует высокий уровень безопасности и надёжности для ведения бизнеса.

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