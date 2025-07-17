Общество

День дачника в России празднуют 23 июля

Праздник, известность которого не слишком широка, а вот потенциал к популярности огромен, отмечается в России 23 июля. Он носит название День дачника. Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

Понятие «дача», появившееся в России ещё в далёком 18 веке, безусловно, за эти несколько столетий трансформировалось. Если вначале этот термин обозначал загородное имение, то впоследствии он превратился в загородный дом и участок для отдыха. Это произошло где-то на рубеже 19-20 веков, когда семьи состоятельных граждан выезжали на отдых за черту города. Как правило, такие дачи располагались в живописных местах. В советский период первоначально дача сохраняла своё назначение — это был участок с домом для отдыха. Такие дачи чаще всего предоставлялись семьям офицеров, работникам культуры и искусства, политическим и партийным руководителям.

В послевоенный период с развитием идеи огородничества и садоводства значение слова «дача» серьёзно изменилось. Дача стала местом отдыха для широких слоёв населения страны, и рассматривать её начали не иначе как возможность вырастить что-то из плодово-ягодных или овощных культур собственным руками.

С течением времени у людей появилась возможность возведения на таких дачных участках летних домов, и дача постепенно вернула себе и ту часть первоначального значения, которую несла ранее. Она превратилась из участка для выращивания овощей и ягод в место отдыха на период летнего отпуска для работающих граждан, в место проведения лета для пенсионеров и детей.

До настоящего времени дача сочетает в себе эти две стороны: возможность для отдыха за пределами шумного мегаполиса и возможность вырастить что-то собственными руками. Для многих людей выращивание овощных и плодово-ягодных культур на своём дачном участке превратилось в хобби. К выезду на дачу они начинают готовиться ещё в конце зимы, строя планы на предстоящий летний сезон. Заранее покупаются семена, удобрения, обновляется инвентарь, начинается выращивание рассады. Отдых на даче для таких людей представляет собой целый ритуал.

Однако, всё чаще, дачные участки начинают играть роль, прежде всего, места отдыха, куда можно приехать не только во время отпуска, но и на выходные. На таких участках грядки и теплицы уходят на второй план, а место освобождается для обустройства газонов и беседок. И в том, и в другом случае дача остаётся важной частью жизни для миллионов россиян и уже стала русским национальным явлением.

Удивительно, но факт: для большинства работающих на даче людей труд не воспринимается ими как обязательное обременение, а рассматривается как часть отдыха, пишет calend.ru.

Считается, что идея учреждения праздника (который, к слову, не имеет официального статуса) принадлежит героине одного из произведений писателя В. Мегре. Дата празднования, очевидно, была выбрана условно, но с учётом того, что она выпадает практически на середину лета, когда на дачных участках их хозяева уже успевают собрать первые плоды своего труда, а погода радует теплом и солнцем.