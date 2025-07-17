Общество

Более 17 тысяч учителей начальной школы окажутся лишними в этом учебном году

Число учеников начальной школы (1-4 классы) в ближайшем учебном году сократиться почти на 348 тыс. человек, подсчитали аналитики профсоюза «Учитель», основываясь на данных о рождаемости.



«Это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними, а в 2026-2027 году высвободятся еще почти 21,5 тыс.», — сказала оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.



В 2026-2027 учебном году в школу пойдет еще на 429,7 тыс. первоклашек меньше, чем нынешнем, а в 2027-2028-м — на 411 тыс. меньше, пишут «Известия».



На фоне демографического прогноза ожидается профицит учителей, в основном, начальной школы, подтвердили в Минпросвещения.



«В настоящее время прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках в качестве предметников в основной и старшей школе, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, психологов, дефектологов», — рассказали в ведомстве.