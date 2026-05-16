Правила передвижения на велосипедах разъяснили красногородским школьникам

В рамках профилактического мероприятия по снижению детского дорожно‑транспортного травматизма сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий» встретились с учащимися МБОУ «Ильинской средней школы», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий»

В ходе встречи инспекторы напомнили детям о правилах дорожного движения, уделив особое внимание: безопасному пересечению проезжей части; использованию световозвращающих элементов; правилам передвижения на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Мероприятие способствовало повышению уровня дорожной грамотности школьников.