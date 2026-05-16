Дерматологи объяснили, как часто нужно обновлять солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем нужно обновлять в зависимости от условий его носки: при длительном пребывании на солнце - каждые 1,5-2 часа, на море - после каждого купания, а если целый день проходит в помещении - хватит одного нанесения утром, прокомментировали опрошенные РИА Новости дерматологи.

«Воздействие солнца не зависит от локации, оно достигает кожи везде - как на природе, на море, так и в городе. При длительном пребывании на солнце санскрин рекомендуется обновлять каждые 1,5-2 часа», - отметил врач-дерматовенеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов.

С коллегой согласна и врач-дерматовенеролог, косметолог, главный медицинский специалист по цифровой диагностике Scanderm (участник «Хелснет») Мария Сальникова.

«Если человек почти весь день проводит в помещении, одного утреннего нанесения часто бывает достаточно. Но при длительных прогулках, поездках за рулем, склонности к пигментации, а также если рабочее место находится у окна, защиту лучше обновлять», - подчеркнула эксперт.

Делать это нужно и после купания, даже если на упаковке указано, что крем водостойкий. Вода и вытирание полотенцем существенно снижают эффективность предыдущего нанесения крема. «В других случаях необходимости в повторном нанесении крема, как правило, нет, при условии, что защитный слой не стирался», - добавил Кузнецов.

Также частая ошибка при нанесении солнцезащитного крема - использовать слишком мало средства. «Для полного нанесения на тело взрослому человеку требуется около 30-35 миллилитров солнцезащитного средства. Для лица, шеи и ушей ориентир - около 1 чайной ложки. Если наносить заметно меньше, фактическая защита будет ниже той, что указана на упаковке», - обратила внимание специалист Scanderm.

С мнением коллеги согласен и врач «СберЗдоровья». Он объяснил, что производители тестируют санскрины из расчета 2 миллиграмма на 1 квадратный сантиметр кожи. Так средство обеспечивает заявленный уровень защиты. «На практике это проще всего отмерить по "правилу двух пальцев": выдавить полоску крема на указательный и средний пальцы от основания до кончиков - и все это количество распределить по лицу, шее и ушам», - добавил он.

В случае с защитой тела Кузнецов советует мысленно разделить его на зоны: руки, ноги, грудь и спина, живот. На каждую зону нужно примерно столько же крема, сколько на лицо.

Защиту от УФ-лучей лучше смывать в конце дня мягким очищающим средством. Если санскрин плотный, водостойкий или есть макияж, то лучше прибегнуть к двухэтапному очищению: сначала мицеллярная вода или очищающее масло, затем мягкое средство, советует Сальникова.

«Современные очищающие гели с хорошим составом способны смыть большинство легких санскринов. Исключение - "тяжелые" спортивные водостойкие кремы», - дополнил слова коллеги Кузнецов.

