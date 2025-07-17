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Общество

Комитет СФ поддержал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

24.07.2025 10:51|ПсковКомментариев: 0

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате парламента одобрить закон о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тыс. рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

Изменения также внесены в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдения запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штрафы от 100 до 200 тыс. рублей, от 200 до 300 тыс. рублей, от 800 тыс. до 1 млн рублей соответственно.

Вводятся штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг связи. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации другому лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тыс. рублей - для юрлиц. В примечаниях к статьям указано, что административным правонарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный аккаунт другому лицу для правомерного использования, пишет ТАСС. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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