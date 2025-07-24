Общество

Судебные приставы помогли 13 сиротам из Великих Лук получить квартиры

Судебные приставы псковского спецоделения ГМУ ФССП России помогли сиротам из Великих Лук решить квартирный вопрос, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГМУ ФССП России.

После наступления совершеннолетия воспитанники детского дома не получили положенное жилье и обратились в суд. Рассмотрев материалы дела, суд обязал орган местной власти предоставить молодым людям законные квадратные метры.

«Должник уклонялся от исполнения требований судебного акта. Сотрудник службы привлек его к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 90 тысяч рублей», — рассказал начальник регионального отделения судебных приставов ГМУ ФССП России Андрей Гулин.

Представителю органа власти разъяснили, что за неисполнение решения суда грозит уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. Только после этого сироты получили ключи от квартир.