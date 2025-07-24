Общество

Псковичам рассказали, как защитить детей от мошенников в интернете

Летние каникулы — время, когда дети активнее погружаются в онлайн-мир: общаются, играют и исследуют интернет. Однако это повышает риски столкнуться с мошенничеством, утечкой данных или вредоносными программами. Эксперты МегаФона Сергей Хренов и «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко объясняют, как создать безопасную цифровую среду для ребёнка.

Фото здесь и далее: МегаФон

«Особую осторожность следует проявлять при скачивании приложений. Официальные магазины обеспечивают базовый уровень безопасности, хоть и не дают 100% гарантии защиты от вредоносного функционала, в то время как скачивание ПО на сторонних ресурсах значительно повышает вероятность мошеннических атак», — подчёркивает директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

На Android-устройствах стоит активировать настройку, запрещающую установку приложений из неизвестных источников — это предотвратит случайное скачивание вредоносных .apk-файлов. Дети должны чётко понимать: установка неофициального софта (например, через мессенджеры) — это риск не только для устройства, но и для семейного бюджета. Даже друзья могут невольно прислать заражённые вложения, если их аккаунты взломаны.

Специалисты советуют научить ребёнка ценить личную информацию. Адрес, номер школы, данные карты или логины — это ключи к безопасности. Злоумышленники часто маскируются под друзей, прося фото, платежи или доступ к аккаунтам. «Любая просьба передать данные или совершить платёж должна обсуждаться со взрослыми», — отмечает руководитель направления по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. Перед вводом информации, особенно финансовой, важно проверять адреса сайтов: мошенники используют поддельные URL, отличающиеся одной буквой.

Использование уникальных сложных паролей для каждого аккаунта — обязательное правило. Для удобства можно подключить менеджер паролей, который хранит их в зашифрованном виде. Двухфакторная аутентификация (2FA) добавляет дополнительный уровень защиты: даже если злоумышленник узнает логин и пароль, без кода из SMS или приложения доступ будет заблокирован. «Включайте 2FA везде, где это возможно», — советует Андрей Сиденко.

Эксперты подчёркивают, что доверять стоит лишь тем, кого ребёнок видел в реальной жизни или может подтвердить через общих знакомых. Мошенники часто создают «идеальные» аккаунты для сбора данных или манипуляций, поэтому даже если профиль выглядит безобидно, это может быть фейк. Опасность заключается в том, что злоумышленники могут использовать взломанные аккаунты друзей для рассылки вредоносных ссылок или просьб о деньгах, выведать личные данные для шантажа или предложить финансовые схемы. Чтобы научить ребёнка проверять профили, можно анализировать активность, совпадение данных и предлагать проверку через видеочат. Родителям рекомендуется настроить приватность в соцсетях, объяснить правило «3 вопросов» перед принятием заявки и регулярно проверять список друзей ребёнка. Если ребёнок добавил незнакомца, нужно проверить переписку на предмет просьб о деньгах или личной информации, показать, как пожаловаться на аккаунт и заблокировать его, и напомнить, что ошибки — часть обучения.

Публикация геометок на фото или включённая геолокация помогают злоумышленникам отслеживать маршруты. «Объясните, что делиться местоположением можно только с близкими и на проверенных платформах», — добавляет Сергей Хренов.

Мошенники всё чаще используют схемы с микросписаниями, маскируя их под внутриигровые покупки. «Отдельную опасность представляют предложения «лёгкого заработка» в чатах или Telegram-каналах: соглашаясь «арендовать» свой аккаунт за вознаграждение или перевести деньги незнакомцам, ребёнок может невольно стать соучастником преступления.Согласовывайте с ребёнком любые финансовые операции и настройте уведомления о списаниях», — рекомендует Сергей Хренов. Родительский контроль стоит использовать не как запрет, а как инструмент совместной настройки безопасной среды. Например, фильтры контента и ограничения на скачивание приложений можно обсудить, объяснив их необходимость.

«Никакие технологии не заменят открытого диалога», — подчёркивает Андрей Сиденко – «Регулярно обсуждайте с ребёнком новые схемы мошенничества (например, предложения оформить карту на его имя или «сохранить» чужие деньги). Делитесь личным опытом, разбирайте кейсы из соцсетей и учите критически оценивать запросы незнакомцев. Важно, чтобы ребёнок знал: он всегда может обратиться к родителям, даже если случайно перешёл по подозрительной ссылке».

В компании отметили, что цифровая безопасность — это комплекс мер, где технические решения (родительский контроль, 2FA, менеджеры паролей) работают в тандеме с доверительными отношениями. Защита устройств начинается с осознанности: дети должны понимать, почему нельзя делиться паролями, как распознать фишинговый сайт и зачем проверять вложения. Родителям же стоит не только настраивать фильтры, но и быть примером: использовать сложные пароли, не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять гаджеты без блокировки.

В заключении, представители компании отметили, что интернет может быть пространством для творчества и обучения, но только если подходить к нему с тем же вниманием, что и к реальному миру. Безопасность — это не запреты, а навык, который развивается через практику и диалог.