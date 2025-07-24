Общество

Умер певец Томми МакЛэйн

Американский певец Томми МакЛэйн, исполнивший кантри-балладу Sweet Dreams, умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал KSLA с ссылкой на семью артиста.

Фото: Josh Brasted/ WireImage/ Getty Images

По их словам, МакЛэйн «мирно ушел утром 24 июля 2025 года в возрасте 85 лет».

Певец стал известен благодаря исполнению кавер-версии песни Sweet Dreams американского композитора Дона Гибсона, которая вышла в 1966 году и попала на 15-е место в чарте Billboard. В 2007 году МакЛэйн стал членом Зала музыкальной славы Луизианы, пишет ТАСС.