Юных псковичей приглашают на летние мастер-классы

Детей и их родителей приглашают на мастер-классы, где каждый сможет сделать сувенир на память своими руками, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.
Фотография: Псковский музей-заповедник
31 июля (четверг)
- 11:00 – Мастер-класс по ручному ткачеству
1 августа (пятница)
- 11:00 – Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века»
- 15:00 – Мастер-класс «Игрушки-стригушки»
2 августа (суббота)
- 11:00 – Мастер-класс «По платью видно, кто идёт»
- 15:00 - Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».
3 августа (воскресенье)
- 11:00 – Мастер-класс «Две обережные куклы»
- 15:00 - Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».
Все мероприятия пройдут в Палатах у Сокольей башни по адресу Комсомольский переулок, 7.
Запись по телефону: +78112331390 (доб. 1).
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