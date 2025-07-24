Общество

Юных псковичей приглашают на летние мастер-классы

Детей и их родителей приглашают на мастер-классы, где каждый сможет сделать сувенир на память своими руками, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фотография: Псковский музей-заповедник

31 июля (четверг)

11:00 – Мастер-класс по ручному ткачеству



1 августа (пятница)

11:00 – Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века»

15:00 – Мастер-класс «Игрушки-стригушки»

2 августа (суббота)

11:00 – Мастер-класс «По платью видно, кто идёт»

15:00 - Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».

3 августа (воскресенье)

11:00 – Мастер-класс «Две обережные куклы»

15:00 - Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».

Все мероприятия пройдут в Палатах у Сокольей башни по адресу Комсомольский переулок, 7.

Запись по телефону: +78112331390 (доб. 1).