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Что появится в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала Наталья Юрченко

29.07.2025 16:17|ПсковКомментариев: 0

Что будет создано в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом сквере заинтересованы жители всей окрестной территории. Огромное количество деток ходило на эту детскую площадку, но в последние годы она уже была в таком состоянии, что ее требовалось ремонтировать. Сквер прекрасный, хотелось бы придумать ему название», - сказала Наталья Юрченко. 

Депутат отметила, что задачей №1 было сохранить всю зелень. «Контракт двухлетний и дорогой. Порядка 80 миллионов. Там будут уложены дорожки, часть территории заасфальтирована. Появится большая детская площадка, которая будет разделена на две зоны: для малышей и детей постарше», - рассказала Наталья Юрченко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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