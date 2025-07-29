Общество

Что появится в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала Наталья Юрченко

Что будет создано в сквере у Рижской гостиницы в Пскове, рассказала депутат Псковской городской Думы, директор филиала ВГТРК «ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом сквере заинтересованы жители всей окрестной территории. Огромное количество деток ходило на эту детскую площадку, но в последние годы она уже была в таком состоянии, что ее требовалось ремонтировать. Сквер прекрасный, хотелось бы придумать ему название», - сказала Наталья Юрченко.

Депутат отметила, что задачей №1 было сохранить всю зелень. «Контракт двухлетний и дорогой. Порядка 80 миллионов. Там будут уложены дорожки, часть территории заасфальтирована. Появится большая детская площадка, которая будет разделена на две зоны: для малышей и детей постарше», - рассказала Наталья Юрченко.