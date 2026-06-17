Нового подрядчика для строительства школы на Запсковье хотят найти до конца года

Отчет об исполнении концессионных соглашений в Псковской области заслушали депутаты на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На 1 января 2026 года действовало восемь соглашений на сумму более 7,2 миллиарда рублей. Обязательства, взятые концессионерами, соблюдаются, фактов растраты не выявлено. Проект создания экотехнопарка: соглашение было заключено в 2022 году. Объект сложный, и губернатор на нем останавливался (в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году - ред.). Подключились и сенаторы Совета Федерации. Работа продолжается, все предложения направлены. И еще один объект - средняя школа на тысячу мест на пересечении улиц Юности и Инженерной. Договор заключен в 2022 году. С июня 2025 года работы на объекте приостановлены. Техническая готовность на тот момент составляла 24%. Концессионер подсчитал, что запланированного объема финансирования недостаточно. Было соглашение на сумму 2,45 миллиарда рублей. Увеличение финансирования подразумевало более четырех миллиардов. Сумма для региона неподъемная. Вопрос о расторжении договора находится в Арбитражном суде. Сейчас есть дорожная карта, по которой до конца года будет новый подрядчик. Объект планируется сдать в конце 2028 года. До конца текущего года планируется найти нового подрядчика», — доложил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«Скажите, пожалуйста, а ООО "ПроШкола №52" только у нас собирается расторгнуть договор?» — спросил депутат от «Единой России» Владимир Кузь.

«Проблема практически везде, где они заходили», — ответил Андрей Михеев.

«Полмиллиарда регион должен был заплатить за концессию?» — уточнил Владимир Кузь.

«По сути, частных инвестиций у нас и не было, только бюджетные расходы, запланированные в рамках объекта. Остальное должно было быть реализовано компанией, как частным инвестором», — сказал Андрей Михеев.

«Еще вопрос по экотехнопарку. Пишется, что все в графике», — поинтересовался Владимир Кузь.

«В графике концессионного соглашения. Строительный график не соответствует графику концессионного соглашения», — ответил Андрей Михеев.

«Он чуть дальше производства работ. Речь в докладе о соблюдении условий концессионного соглашения. Сейчас есть вопросы к подрядчику», — подчеркнула министр строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева.

«А почему он отказался работать?» — спросил Владимир Кузь.

«Подрядчик начал сбавлять темпы, ссылаясь на то, что нет оборотных средств. Не исполнял обязанности по внесению изменений и в итоге "сдулся", с объекта ушел. Сейчас там другая субподрядная организация. Прокуратура разбирается, нужно ли заводить уголовное дело», —- пояснила Ксения Григорьева.

Отчет принят к сведению.